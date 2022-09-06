شباب تنمية المشروعات: المنتج المصرى لا يقل جودة عن العالمى

كتب إسلام سعيد

في إطار مشاركة شباب جهاز تنمية المشروعات في معرض "أهلا مدارس" والذين يعرضون منتجاتهم محلية الصنع من الملابس المدرسية، والوسائل التعليمية المختلفة، والحقائب المدرسية والأحذية والأدوات المكتبية.

أكد عملاء الجهاز أن المنتجات متوفرة بالمعرض بأسعار مناسبة ونسب خصم مرتفعة ولا تقل جودتها عن المنتجات الأجنبية حيث أوضحت اسماء سعودي إحدى المشاركات بالمعرض قائلة إن المعرض يعد فرصة لشراء جميع المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية وجودة عالية موضحة أنها تعرض منتجاتها من الأدوات المكتبية المتنوعة من الأقلام والكشاكيل بأسعار مناسبة وتقل عن مثيلاتها خارج المعرض.

وأفادت اسماء أن مشاركتها بالمعرض جعلتها تستأنف نشاطها بقوة بعد أن كانت تعتمد علي البيع عبر الانترنت مضيفة أن هذه المشاركة الثانية لها بمعرض أهلا مدارس وأشارت إلي انها تعرفت على خدمات الجهاز من خلال أحد البرامج التدريبية التي يقيمها باستمرار مشيرة إلى أن التدريب ساعدها على إدراك ابعاد تكاليف مشروعها والتخطيط له بشكل سليم ساعدها على الاستمرار.

وأوضح محمود حمدي أحد المشاركين بالمعرض بأن جميع الحقائب المدرسية التي يعرضها لم يرتفع سعرها مشيراً إلي رغبته في محاربة الغلاء وتابع قائلاً " علي الرغم من غلاء خامات التصنيع الا انني لم اقم برفع الأسعار وفضلت التنازل عن مكسبى."

وأشار محمود إلى أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بالمعرض موضحاً أن هذه المشاركة لم تكن التعاون الأول بينه وبين الجهاز ولكنه كان قد استفاد من التمويلات التي يقدمها الجهاز وتابع محمود قائلاً "في العام الماضي عندما تطلب مشروعي سيولة مالية توجهت إلي فرع الجهاز مما ساعدنى على زيادة الإنتاج."

فى حين أكدت رحاب عصام إحدى المشاركات بالمعرض أنها تطرح جميع ألعاب تنمية المهارات التي تقوم بتصنيعها بأسعار مخفضة مضيفة أنها وظفت خبراتها في مجال تصميم الجرافيك في إنتاج تلك الألعاب للأطفال من مختلف الأعمار. وأوضحت رحاب أنها استطاعت التسجيل في الجهاز للاستفادة من خدماته مشيرة إلى أنها تمكنت بعدها من المشاركة في هذا المعرض مجانا.

من الجدير بالذكر أن معرض "أهلا مدارس" تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية في القاهرة برعاية وزارة التجارة والصناعة وذلك بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 1 -10 سبتمبر 2022.