رئيس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء منافذ بيع دائمة لمنتجات الحرف اليدوية

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، وذلك لمناقشة سبل تطوير الحرف التراثية وفتح أسواق جديدة لها، بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فهيم حجازي قائم بعمل عميد كلية الآثار، الدكتورة زينب الشريف بكلية التربية النوعية، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق على أهمية الحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها العصب الرئيسي للاقتصاد، نظرًا لأنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، إلى جانب أهميتها فى تسويق منتجات مشروعات الشباب، وفتح أسواق لها فى الداخل والخارج، مما يشجعهم على الاستمرار والتطوير، وتقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية على مستوى العالم.

وأوضح عبد الخالق، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم ورعاية الحرف والصناعات اليدوية وتعظيم الاستفادة من الموارد البيئية، تسعى الجامعة بصفة مستمرة إلى تشجيع الشباب علي تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال، والتعاون والشراكة مع هيئات وجمعيات المجتمع المدنى لدعم وتمويل هذه المشروعات الحرفية.

وأضافت الدكتور ريهام محمد، أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة علي إنشاء منافذ بيع دائمة لمنتجات الحرف اليدوية بمقري الجامعة القديم والجديد، ومناقشة سبل التعاون مع مركز تحديث الصناعة والاستفادة من الخدمات التى يقدمها، إلى جانب بحث مشاركة منتجات المركز بمعارض ديارنا ومعرض تراثنا بدورته الرابعة.

جدير بالذكر، أنه حضر الاجتماع كلاً من أحمد الشرقاوي المدير الإقليمي لمركز تحديث الصناعة بالصعيد، عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة، أحمد سلطان بجمعية المستثمرين.