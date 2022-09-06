رئيس جامعة بنى سويف: معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية الوحيد فى الشرق الأوسط

الأمير نصرى

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن فكرة إنشاء معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بالجامعة، جاءت بسبب أن بنى سويف من المحافظات المصدرة للنباتات الطبية والعطرية، ولما له من أهمية كبرى.

وأضاف الدكتور منصور حسن خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن المعهد متميز، حيث يضم أستاذة وخبراء وعلماء فى مجال كليات الصيدلة والعلوم والزراعة، والدراسة تكون برامج بينية، وتكمن مهمته فى تعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، وتقديم مشورات وحلول.

وأوضح: "نقدم مشروع لمدينة للنباتات الطبية والعطرية بها جزء بحثى وهو المعهد، ومصنع، والناتج يكون عطور أو أدوية"، مؤكدًا أنه المعهد هو الوحيد فى الشرق الأوسط، حيث نقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات أخرى، ونبحث عن درجات علمية بين المعهد والجامعات العالمية، حيث يقدم المعهد اقتراحات وحلول وتوصيات فى هذا النوع من الزراعة والصناعة.