رئيس جامعة المنصورة يبحث تطوير فندق الجامعة

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور محمود محمد المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع اللجنة العليا لادارة فندق جامعة المنصورة لبحث ومتابعة آليات تطوير الفندق، بحضور الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، أسامة عبد الفتاح موسى أمين عام الجامعة، ومجدي فريد، أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الفندق، سعد عبد الوهاب، الأمين المساعد للشئون الادارية، الدكتور أحمد الزهيرى العضو القانونى بمكتب رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمى باسم رئيس الجامعة، أنه قد تم استعراض بدء اجراءات تحويل الفندق لشركة استثمارية للخدمات السياحية مملوكة لجامعة المنصورة، كما تقرر البدء الفورى فى إجراءات تأثيث وفرش الأدوار الثلاثة العلوية بالفندق بسعة 52 غرفة سكنية وعدد 10 سويت فندقى مع ضمان مستوى راقى ومتميز من التجهيزات.

كما قررت اللجنة البدء الفورى بإجراءات الصيانة اللازمة لعدد 4 أدوار بسعة 78 غرفة، 8 أجنحة، وكذلك البدء فى اجراءات الصيانة اللازمة لحمام السباحة بالفندق ومبنى الغلايات، وتجهيز قاعات الفندق لاستقبال المؤتمرات والمناسبات بأعلى مستوى من أجهزة الصوت وشاشات العرض وشراء الآلات والمعدات اللازمة لقسم الأغذية والمشروبات لضمان تقديم خدمة متميزة لرواد الفندق، كذلك ضرورة اعداد زى للعاملين أكثر عصرية طبقاً للمعايير العالمية، كما وافقت اللجنة على البدء في اجراءات طرح وتشغيل صالون التجميل والنادى الصحى والساونا.

كما وجه الدكتور رئيس الجامعة بضرورة استثمار ما يتميز به فندق جامعة المنصورة من موقع استراتيجي فريد على ضفاف النيل وغير متكرر بمدن ومحافظات الدلتا، بالإضافة الى طاقته الاستيعابية وامكانيات تدفعه ليصبح الوجهة الفندقية الأولى في محافظات الدلتا بما يليق باسم جامعة المنصورة.