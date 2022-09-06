اليوم السابع
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رئيس الوزراء يفتتح عدة مشروعات فى الفيوم

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:58 ص
رئيس الوزراء يفتتح عدة مشروعات فى الفيوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - الفيوم رباب الجالي

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء البيئة والإسكان والري والموارد المائية، لافتتاح عدد من المشروعات وتفقد بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
بدأت زيارة رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح تجميل طريق القاهرة/ الفيوم، ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد تطوير ميدان السواقي، ثم افتتاح 1100 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بميدان الحواتم.
 
وتشمل جولة رئيس الوزراء تفقد تطوير مشروع مياه الشرب بالعزب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتتضمن الجولة  تفقد وافتتاح أكبر مجمع خدمات تم إنشائه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تشمل مدرسة، ووحدة محلية، ومجمع زراعي، والعديد من المشروعات الأخرى.
 
ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء،  بتفقد وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة وينهي رئيس الوزراء جولته، بعقد مؤتمر صحفي.

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