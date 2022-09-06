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رئيس أوكرانيا يبحث مع رئيسة الوزراء البريطانية تكثيف الضغوط على روسيا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:07 م
رئيس أوكرانيا يبحث مع رئيسة الوزراء البريطانية تكثيف الضغوط على روسيا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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بحث فولوديمير زيلينسكى، رئيس أوكرانيا مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تكثيف الضغوط على روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يوم الثلاثاء إن روسيا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية الإسراع بإصدار التأشيرات لأعضاء وفدها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه لسوء الحظ، لم يتم حل القضية بعد. ونطالب الجانب الأمريكي بالتعجيل بإصدار التأشيرات للمندوبين.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن الجانب الروسي الذي ينوي المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قدم وثائقه مسبقا للحصول على التأشيرات الأمريكية، وليس لدى واشنطن سبب لتأخيرات لا نهاية لها في هذا الإجراء، متابعا: لقد قدمنا ​​جميع طلبات التأشيرة مقدما، وبشكل مبكر، وفي رأينا، لا توجد أسباب تفسر هذه المماطلة التي لا نهاية لها.

 

 


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