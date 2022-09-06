اليوم السابع
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رئيسة وزراء بريطانيا: قبلت دعوة الملكة لتشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 06:23 م
رئيسة وزراء بريطانيا: قبلت دعوة الملكة لتشكيل الحكومة الجديدة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إنها "قبلت دعوة جلالة الملكة لتشكيل الحكومة الجديدة".

 

وستتولى ليز تراس منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون، وستجد أمامها العديد من الملفات والقضايا المهمة قد تجعل تراس تتساءل عن سبب رغبتها في الوظيفة.

 

وقالت خلال كلمة لها: "إننا نواجه تحديات عالمية تسبب بها غزو روسيا لأوكرانيا، وسنقف متحدين مع حلفائنا للدفاع عن الديمقراطية في العالم".

 

وأضافت تراس: "سأتخذ إجراءات سريعة لتخفيض تكلفة الطاقة وضمان الإمدادات، وأثق بقدرتنا على مواجهة العواصف وإعادة بناء اقتصادنا".


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