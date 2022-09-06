اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخلية العجوزة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخلية العجوزة حبس متهمين_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، ثاني جلسات جلسات محاكمة 43 متهماً لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة.
 
تعفد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفي. 
 
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية الي المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
 
 

جماعة ارهابية

الجنايات

خليه العجوزه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة