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حبس عامل وزوجته وأبنائهما بتهمة التنقيب عن الآثار فى روض الفرج 4 أيام

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:42 م
حبس عامل وزوجته وأبنائهما بتهمة التنقيب عن الآثار فى روض الفرج 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة روض الفرج بحبس عامل وزوجته وأبنائهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التنقيب ع الأثار، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطلبت تقرير من لجنة أثرية عن المنطقة، عما إذا كانت ضمن المناطق الأثرية من عدمه.

 

وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخص وزوجته وأبنائهما، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بروض الفرج وتحرر محضر بالواقعة.

 

البداية كانت بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عامل وزوجته وابنه وابنتهما، بالحفر خلسة أسفل منزلهم بدائرة قسم شرطة روض الفرج للتنقيب عن الآثار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص وجود حفرة عميقة وادوات للحفر وجرادل ومجاريف.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.


حبس عامل

ربة منزل

التنقيب عن الأثار

روض الفرج



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