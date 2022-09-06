جونسون يصل مقر الملكة إليزابيث لتقديم استقالته رسميا.. وتروس تلتقيها 30 دقيقة

كتبت: نهال أبو السعود

وصل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون إلى قلعة بالمورال، حيث سيسلم استقالته إلى الملكة اليزابيث الثانية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

استقبل السكرتير الخاص للملكة، السير إدوارد يونج، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ودُعي إلى الداخل ، حيث سيستقيل رسميًا قبل تعيين ليز تروس التى وصلت طائرتها في أبردين في رحلة منفصلة، وتسافر أيضًا إلى مقر إقامة الملكة في اسكتلندا خلفا له، حيث من المتوقع أن تقضي حوالي 30 دقيقة مع الملكة اليزابيث، قبل أن تعود إلى لندن لإلقاء أول بيان لها كرئيسة للوزراء من أمام مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت.

في خطاب الوداع الذي ألقاه في وقت سابق، وعد بوريس جونسون بمنح تروس "دعمه الأكثر حماسة" بينما تستعد للإعلان عن خطتها لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

واتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته ، الذي لم يقدم أي اعتذار عن فضيحة الحزب ، المحافظين بـ "تغيير القواعد في منتصف الطريق".

وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر إن خطاب جونسون أظهر أنه "مخدوع تمامًا" بشأن أزمة غلاء المعيشة التي يواجهها الناس بشأن فواتير الطاقة.