جامعة قناة السويس تحصل على تجديد لشهادة ISO- 9001-2015

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور ، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد من العام القادم للحصول على مواصفات أعلى ISO - 21001 - 2018 وذلك لارتباطها الوثيق بتطوير المواصفات التعليمية، جاء ذلك تعقيباً من رئيس الجامعة على حصول الجامعة على تجديد لشهادة الأيزو 2015-9001 ISO من الشركة المانحة للجودة (AJA) بعد زيارة فريق المراجعة الخارجية لقطاعات الجامعة.

هذا وقدم رئيس الجامعة الشكر للجهاز الإدارى، مؤكداً أن الحصول على الأيزو لست سنوات متتالية يمثل مؤشراً على تميز الجهاز الإداري بالجامعة في ظل مؤسسة تعليمية تسعى للريادة والتميز محليًا ودوليًا، لافتاً إلى أنه بالمرحلة القادمة سنسعى جاهدين إلى الإعتماد المؤسسي والبرامجي ، تحت مظله تعليمية قائمه على الرقمنه والتطور التكنولوجي.

حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهدى فرج أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وأمناء الجامعة المساعدين، ومديرو عموم الإدارات المختلفة، وأعضاء وحدة ضمان جودة الهيكل الإدارى بالجامعة.

ومن الشركة المانحة حضر الدكتور محمد عثمان المهندس أحمد عبد الجليل ، والدكتورة منال درويش مع تواجد الشركة الاستشارية ( الشركة العربية ) ممثلة فى الاستشاري الدكتور محمد أمين.

وقال الدكتور حمدى كمال عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على مشروع تطبيق الجودة طبقًا المواصفة ISO 9001 2015 أن شركة AJA Egypt قامت بتجديد شهادة الأيزو للجامعة في القطاع الإداري، وذلك بعد مراجعة الشركة لقطاعات المدن الجامعية، المكتبة المركزية، الدراسات العليا، مركز ضمان الجودة ، إدارة رعاية الشباب، المشتريات، المخازن ، شئون العاملين ،الإدارة الهندسية .

وأشاد المهندس عمرو عثمان، مدير شركة AJA Egypt، ، بما حققته جامعة قناة السويس، من نجاحات بعد اثبات القدره علي توفير المتطلبات اللازمة للايزو والمواصفات القياسية الدولية لنظام ادارة الجودة.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للجميع على مشاركتهم الفعالة في الحصول على التجديد لشهادة الأيزو من فريق العمل بمركز ضمان الجودة تحت قيادة الدكتور حمدى كمال عطا الله مدير المركز و ياسر رجب مدير عام دعم اتخاذ القرار ، رانيا أحمد توفيق مسئول التوثيق وأشرف محمد عبده المدير الإداري للمركز و أدهم عبد الحميد و خلود مظهر عبد المُعز.