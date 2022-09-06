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جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمنى للترشح لمنصب عميد كلية الآداب

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:07 م
جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمنى للترشح لمنصب عميد كلية الآداب جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لشغل منصب عميد كلية الآداب، والذى يستمر في الفترة من 5 إلى 21 سبتمبر الجارى،موضحاً أن البرنامج الزمني تم إقراره "اونلاين"يوم الإثنين 5 سبتمبر،واليوم تم إعلان الجدول الزمني للترشح لمنصب العميد، و يبدأ من غداً الأربعاء الموافق 7 سبتمبر تلقى طلبات الترشح وملفات التقديم، ويستمر ذلك حتي الثلاثاء الموافق 13 من نفس الشهر من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر، بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة.

وأضاف "عبدالخالق"، أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر، ثم يبدأ الأحد الموافق 18 سبتمبر فتح باب تلقي الطعون على المرشحين، أما البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر ، بينما سيتم إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر.

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