جامعة حلوان الأهلية: فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة الحديثة والشهادات المعادلة للالتحاق ببرامج الجامعة وهم كالاتي:
كلية الهندسة :
برنامج العمارة والتصميم البيئى لطلاب الشعبة العلمية (علمى رياضة) بحد ادنى ٦٨%.
كلية الفنون والفنون التطبيقية:
برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية (علمى + ادبى) بحد أدنى ٥٥%
برنامج التصميم الداخلى البيئى (الشعبة العلمية) بحد أدنى ٥٥%
كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال:
برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى (علمى + ادبى) بحد أدنى ٥٥%
ويتم التقديم ابتداء من غد الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٧ ولمدة أسبوع، على أن يكون القبول بأولوية التقدم بشرط استيفاء الحد الأدنى.
ويتم التقديم على الرابط التالى، ومن خلالة يمكن للطالب الاستعلام ورفع الاوراق المطلوبة علي :
http://app2.helwan.edu.eg/HNU/
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