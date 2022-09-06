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جامعة حلوان الأهلية: فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:19 م
جامعة حلوان الأهلية: فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة جامعة حلوان
كتب محمود طه حسين

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أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة الحديثة والشهادات المعادلة  للالتحاق ببرامج الجامعة وهم كالاتي:
 كلية الهندسة :
 
برنامج العمارة والتصميم البيئى لطلاب الشعبة العلمية (علمى رياضة) بحد ادنى ٦٨%. 
كلية الفنون والفنون التطبيقية:
 
برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية (علمى + ادبى) بحد أدنى ٥٥% 
برنامج التصميم الداخلى البيئى (الشعبة العلمية) بحد أدنى ٥٥% 
كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال: 
 
برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى (علمى + ادبى) بحد أدنى ٥٥% 
 
ويتم التقديم  ابتداء من غد الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٧  ولمدة أسبوع، على أن يكون القبول بأولوية التقدم بشرط استيفاء الحد الأدنى.
 
ويتم التقديم على الرابط التالى، ومن خلالة يمكن للطالب الاستعلام ورفع الاوراق المطلوبة علي :
http://app2.helwan.edu.eg/HNU/
 
 

التربية والتعليم

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