جامعة حلوان الأهلية: فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

كتب محمود طه حسين

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة الحديثة والشهادات المعادلة للالتحاق ببرامج الجامعة وهم كالاتي:

كلية الهندسة :

برنامج العمارة والتصميم البيئى لطلاب الشعبة العلمية (علمى رياضة) بحد ادنى ٦٨%.

كلية الفنون والفنون التطبيقية:

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية (علمى + ادبى) بحد أدنى ٥٥%

برنامج التصميم الداخلى البيئى (الشعبة العلمية) بحد أدنى ٥٥%

كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال:

برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى (علمى + ادبى) بحد أدنى ٥٥%

ويتم التقديم ابتداء من غد الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٧ ولمدة أسبوع، على أن يكون القبول بأولوية التقدم بشرط استيفاء الحد الأدنى.

ويتم التقديم على الرابط التالى، ومن خلالة يمكن للطالب الاستعلام ورفع الاوراق المطلوبة علي :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/