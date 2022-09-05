اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على خطوات الكشف الطبى للمتقدمين لجامعة حلوان الأهلية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:41 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على خطوات الكشف الطبى للمتقدمين لجامعة حلوان الأهلية جامعة حلوان الأهلية
كتب: محمد صبحى

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استقبلت جامعة حلوان الأهلية طلابها المتقدمين للالتحاق بالعام الجامعى 2022-2023 لإجراء فحوصات الكشف الطبي عليهم لمجمع الفنون والثقافة بمقر جامعة حلوان أمام محطة مترو جامعة حلوان.

 

وأعلنت وحدة الدعم الإلكترونى بجامعة حلوان الأهلية أن تقديم الطلاب للكشف الطبى يتم من خلال التقديم عبر الرابط الإلكترونى:

 

http://app2.helwan.edu.eg/hnu/detme

حيث يقوم الطالب بالدخول الى الموقع من خلال الرقم القومى،  اسم مستخدم، وكلمة مرور، ولا يحتاج الطالب الى سداد رسوم حتى يتمكن من أداء الكشف، وبمجرد استكمال الطالب لبيانات طلب الالتحاق يظهر له رابط الكشف الطبى فيقوم بطباعة الاستمارة والتوجه لمقر الكشف فى مقر الجامعة المؤقت بمجمع الفنون والثقافة.

 

 وأوضح الأستاذ الدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية أنه تم تحديد يوم الاثنين والأربعاء للكشف على الطلاب البنين، ويومى الثلاثاء والخميس للطالب الإناث، مضيفا أن الجامعة تقوم بتوفير كل سبل الراحة لتسهيل الاجراءات على الطلاب واتمام الكشوفات بيسر في أقسام الأسنان والباطنة والرمد والجلدية.

 

وذلك فى إطار حرص الجامعة على سلامة الطلاب والتأكد من حالتهم الصحية بما يوافق لوائح الكليات وشروط القبول بها.

 


تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2022

جامعه حلوان

جامعه حلوان الاهليه



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