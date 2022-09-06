تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات

أعلن مكتب التنسيق خريطة أداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية وفقا للتخصصات المطلوبة حيث يؤدى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة من محافظة القاهرة والجيزة الاختبار بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة" جامعة حلوان".

كما يؤدى طلاب الدبلومات الفنية الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية من محافظات " الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية " فى كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، ويؤدى طلاب محافظات الدقعلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ والبحيرة بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، أما طلاب محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف.

فيما تؤدى اختبارات كلية الفنون الجميلة شعبة عمارة بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، أما طلاب محافظات الإسكندية والبحيرة ومرسى مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وطلاب محافظات المنيا وأسيوط والوادى الجديد وقنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر والاقصر وجنوب سيناء وبنى سويف بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

أما اختبارات كلية الفنون الجميلة شعبة فنون فيؤدى طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، أما طلاب محافظات الإسكندية والبحيرة ومرسى مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أمام طلاب بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وجنوب سيناء يؤدى الاختبار بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا،وبالنسبة لطلاب محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر يؤدى الاختبار بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر والتخصص المعهد الفنى لترميم الآثار " ترميم دقيق – ترميم معمارى- ترميم آثار".

وبالنسبة لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات التمريض تؤدى الاختبارات لطلاب محافظة القاهرة كليات التمريض بجامعتى عين شمس وحلوان، ومحافظة الجيزة بكلية التمريض جامعة القاهرة وطلاب محافظة القليوبية بكلية التمريض جامعة بنها وطلاب محافظة الإسكندرية بكلية التمريض جامعة الإسكندرية وطلاب مطروح يؤدون الاختبار بكلية التمريض جامعة مطروح، وطلاب البحيرة بمقر كلية التمريض جامعة دمهنور، أما طلاب محافظة الغربية يؤدون الاختبار فى كلية التمريض جامعة طنطا، وطلاب محافظة كفر الشيخ تؤدى الاختبارات بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، وطلاب محافظة المنوفية تؤدى الاختبار فى كلية التمريض بشبين الكوم، وطلاب محافظة الدقهلية تؤدى الاختبارات بكلية التمريض جامعة المنصورة، وطلاب محافظة دمياط يؤدى الاختبار بكلية التمريض جامعة دمياط، وبالنسبة لطلاب الشرقية يؤدى الطلاب الاختبار بكلية التمريض جامعة الزقازيق، أما طلاب محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء يؤدى الاختبار بكلية التمريض الإسماعيلية جامعة قناة السويس، وطلاب محافظتى بورسعيد وشمال سيناء بكلية التمريض جامعة بور سعيد، وبالنسبة لمحافظة بنى سويف يؤدى الاختبار بكلية التمريض جامعة بنى سويف، أما طلاب محافظة الفيوم يؤدى الاختبار بكلية التمريض جامعة الفيوم، وطلاب محافظة المنيا بكلية الفيوم جامعة المنيا، ومحافظات أسيوط والوادى الجديد يؤدى الاختبار بكلية التمريض جامعة أسيوط،وطلاب محافظة سوهاج يؤدى الاختبار بكلية التمريض جامعة سوهاج، وطلاب محافظات قنا والبحر الأحمر والأقصر يؤدى الاختبار بكلية التمريض قنا بجامعة جنوب الوادى، وطلاب محافظة أسوان يؤدى الاختبار بكلية التمريض جامعة أسوان.