إتاحة موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل الرغبات لأداء اختبار القدرات

كتب محمد صبحى

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات {الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون " - كليات التمريض} بدءً من اليوم الإثنين الموافق 5/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وهى: "كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بنى سويف – دمياط)، كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون)، كليات التمريض".

وأكدت الوزارة، أن ذلك فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.