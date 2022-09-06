تناول البيض للحصول على كوليسترول جيد.. ما يحدث لجسمك عند تناول البيض كل يوم

كتبت إيناس البنا

البيض هو طعام غني بالعناصر الغذائية وغني بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعدنا في الصيف، وتعتبر موازنة السوائل في أجسامنا مهمة جدًا خلال فصل الصيف نظرًا لوجود فرص عالية جدًا للجفاف وعدم التوازن الإلكتروليتي ويقوم البيض بهذا العمل بشكل جيد.

من الجيد تمامًا تناول البيض في الصيف وفقا لموقع " webmd"، لكن الافراط في تناوله يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة وعسر الهضم ، لذلك يجب أن نتناول البيض باعتدال، وأفضل طريقة لاستهلاك البيض هي في شكل مطبوخ جيدًا وليس أكثر من 1 إلى 2 بيضة في اليوم.

البيض مصدر للفيتامينات A و D اللازمة لتقوية العظام، كما أنه يحتوي على معادن مثل الحديد اللازمة لتكوين خلايا الدم الحمراء، كما أنه يحافظ على مستوى طاقتك مرتفعًا ويتحكم في الرغبة الشديدة والضعف ويحسن المناعة والمقاومة.

يحتوي على بروتين دهني عالي الكثافة يوفر الكوليسترول الجيد ويساعد على تعزيز صحة القلب ، ويقي من الاضطرابات المرتبطة بالقلب.

الفوائد الصحية للبيض



يرفع البيض نسبة الكولسترول الجيد



يساعد البيض في زيادة مستويات الكولسترول الجيد وهذا هو سبب تأثير البيض على مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يرتفع الكوليسترول HDL "الجيد" لدى الأشخاص الذين لديهم كمية مناسبة من البيض بينما يرتفع مستوى LDL "السيئ" أيضًا ، لكن القطع الفردية تكبر ، مما يجعل من الصعب على الأشياء السيئة إيذائك ويسهل على الأشخاص أشياء جيدة لمسحها.

يساعد البيض في الحفاظ على عينيك



كلما تقدمنا ​​في السن، كلما احتجنا إلى رعاية أعيننا بشكل أفضل، يحتوي صفار البيض الموجود في البيض على كمية كبيرة من اللوتين ومضادات الأكسدة المفيدة التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي في العين، البيض مصدر جيد لفيتامين أ المفيد لصحة العين

البيض مليء بالبروتين



يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين المعروف بتقليل الشهية وزيادة الشبع مقارنة بالأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من البروتين، تؤدي مستويات الشبع العالية للبيض إلى شعور أكبر بالرضا وجوع أقل ورغبة منخفضة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، مما يعني أنك ستكون أقل ميلًا للوصول إلى تلك الوجبة الخفيفة في منتصف الظهيرة، كما أنه يعزز نشاط التمثيل الغذائي.

مصدر جيد للأوميجا -3 s



أوميجا 3 هي أحماض دهنية غير مشبعة وتحتوي على دهون أساسية تلعب دورًا مهمًا في طريقة عمل غشاء الخلية، نظرًا لأن جسمك ينتج كمية محدودة من أوميغا 3 بمفرده، فمن الجيد تناولها من خلال الأطعمة الأخرى، أوميجا 3 جيدة للتدهور المعرفي والخرف والحفاظ على الصحة العقلية والرفاهية.

مصدر جيد لمادة الكولين المهمة للمخ



البيض هو المصادر الغذائية لمادة الكولين، الكولين مادة مغذية يحتاجها الجميع لوظائف المخ وتكوين أغشية الخلايا ، لكن القليل يتحدث عنها، من الضروري أيضًا أثناء الرضاعة الطبيعية والحمل عندما يكون الإمداد المناسب من الكولين مهمًا لنمو الدماغ الطبيعي.

يختلف تأثير البيضة من شخص لآخر، فمن الأفضل تناولها باعتدال لتجنب أي إزعاج في المعدة، قد ترتفع درجة حرارة البيض لكنها مليئة بالعناصر الغذائية ، لذا لا تفكر في التخلي عنها في الصيف أمر غير منطقي، طالما أنك تحافظ على وجبتك ونظامك الغذائي وكل شيء متوازن ، فلا داعي للقلق.