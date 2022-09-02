أطعمة منخفضة الكربوهيدرات تساعد فى إنقاص الوزن.. منها البيض والموز

كتبت إيناس البنا

تحظى الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص الوزن، ومع ذلك، فإن الجزء الصعب هو أنك بحاجة إلى الحد من تناول الكربوهيدرات، لوجود العديد من الأطعمة التى تحتوى على كربوهيدرات لا يمكن اكتشافها، لذا فهناك أطعمة وفقا لموقع healthsite منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تساعدك في رحلتك إلى إنقاص الوزن.

البيض

البيض مغذٍ للغاية ويحتوي على الفيتامينات والسيلينيوم والفولات والفوسفور والكالسيوم والزنك، وهو منخفض السعرات الحرارية وغنى بالبروتين الذى يدعم فقدان الوزن، خاصة إذا كنت ترغب فى إضافته إلى نظام غذائى يتحكم فى السعرات الحرارية، سيساعد تضمين البيض في نظامك الغذائي أيضًا على تحسين التمثيل الغذائي لديك ويجعلك تشعر بالشبع ، مما يساعدك على إنقاص الوزن.

اللبن

تعتبر منتجات الألبان كاملة الدسم مصادر رائعة للأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي، ويعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية، بما فى ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب.

الموز

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، مما يبطئ عملية الهضم ويبقيك تشعر بالشبع، فإن الموز مفيد لفقدان الوزن، ووفقًا للأبحاث، فإن زيادة استهلاك الألياف يمكن أن تقلل من خطر زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 30%، كجزء من نظام غذائى متوازن لإنقاص الوزن، تناول موزة واحدة يوميًا.

الزبادي

يحتوي الزبادي على جميع المكونات ليكون أحد أفضل الأطعمة المتاحة لفقدان الوزن، حيث إنه محمّل بالبروتين، الذي يزيد من سرعة التمثيل الغذائي، وهو غني بالبروبيوتيك، وهو مفيد للأمعاء، ويمكن أن يكون الزبادي منخفض الدهون ونسبة عالية من البروتين، لكنه لا يزال مصدرًا رائعًا للطاقة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع والرضا، نظرًا لأن الزبادي كثيرًا ما يتم استبداله بالوجبات الأخرى عالية السعرات الحرارية ، فيمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.