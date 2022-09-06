تعرف على طعام الأقباط الأرثوذكس فى عيد النيروز

كتب ـ محمد الأحمدى

يحتفل الأقباط الأرثوذكس ب عيد النيروز ، يوم 11 سبتمبر، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

وطقوس الاحتفال تعد طقوسا شعبية يكون فيها دائما توزيع وتناول البلح وخصوصا البلح الأحمر، حيث يمثل اللون الأحمر دم الشهداء وداخل البلحة الأبيض يمثل النقاء، ويدل على نقاء الشهداء اللى قدموا حياتهم حتى لا يتنازلوا عن الدماء، وأيضا الجوافة تمثل القلب الأبيض مع الطعم السكرى فالبنسبة للكنيسة الاستشهاد فرح وليس حزنا.

واحتفظ المصريين بمواقيت وشهور السنوات اللى يعتمد الفلاح عليها فى الزراعة مع تغيير عداد السنين وتصفيره لجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس =282 ميلادية = 1 قبطية = 4525 توتية (فرعونية)، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.