اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:37 م
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تعرف على جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:04 م
تعرف على جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1349) مخالفة مرورية متنوعة

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (163) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.


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