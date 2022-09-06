تعرف على الأنبا إيساك الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية × 12 معلومة

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح اليوم، الثلاثاء، رحيل الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى عن عمر بلغ 85 سنة بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا إيساك

1- من مواليد 21 أكتوبر 1937 م.

2- حصل على بكالوريوس العلوم سنة 1960 م.

3- كان من كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت بالزقازيق.

4- جاء إلى الدير في 11 أغسطس 1963 م، ورُسِمَ قسًا في 25 يونيو 1967.

5- نال رتبة القمصية عام 1968.

6- انتدبه قداسة البابا كيرلس السادس للذهاب للإكليريكية ليكون أب اعتراف للطلبة هناك وللصلاة فى كنيسة العذراء بقصرية الريحان.

7- استمر هكذا حتى الإجازة الصيفية ثم بعدها طلب الرجوع لديره

8- انتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة كوكيل البطريركية خلال سبتمبر 1974 - إبريل 1975 م.

9- خدم عدة كنائس داخل مصر وخارجها: في الإسكندرية - الخرطوم (السودان) - ليبيا - لندن - أمريكا (سان فرانسيسكو San Francisco) - كندا.

10- تم الاحتفال باليوبيل الذهبي لرهبنة أنبا إيساك يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2014 م.، وحضر إلى الدير البابا تواضروس الثانىولفيف من الأباء الأساقفة.

11- بالاتفاق مع قداسة البابا تواضروس الثانى والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بدأ الأنبا إيساكالخوري إبيسكوبوس بمعاونة نيافة الأنبا باخوميوس في الخدمة بالإيبارشية، وذلك في تدبير دير القديس مكاريوس السكندرى فى البحيرة بعد اعتراف الكنيسة به عام 2014

12- قبل ترقيته لرتبة الأسقفية، كان هو الوحيد حينها في المجمع المقدس الذي يحمل رتبة خورى إبسكوبوس.