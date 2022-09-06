تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين بخلية العجوزة لـ17 أكتوبر المقبل

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل ثاني جلسات جلسات محاكمة 43 متهماً لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة، لجلسة 17 أكتوبر للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهماً بتولى وقيادة جماعة إرهابية الي المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.