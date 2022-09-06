اليوم السابع
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بولندا تستقبل 6 ملايين و72 ألف أوكرانى منذ بداية العملية العسكرية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:54 ص
بولندا تستقبل 6 ملايين و72 ألف أوكرانى منذ بداية العملية العسكرية اوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

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 أفادت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء، بأن بولندا استقبلت إجمالي 6 ملايين و72 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.
 
وذكرت الوكالة - وفقا لما نقله "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الاثنين حوالي 19 ألفا و600 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 23 ألفا و800 شخص للعودة لبلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 29ر4 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.
 
وكانت بولندا قد مررت - في شهر مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
 
 

حرس بولندا

روسيا

لاجئين اوكران

الحرب الأوكرانية



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