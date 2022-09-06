اليوم السابع
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بولندا تتوقف عن استبدال العملة الأوكرانية "الغريفنا" بالبولندية "الزلوتى"

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:30 ص
بولندا تتوقف عن استبدال العملة الأوكرانية "الغريفنا" بالبولندية "الزلوتى" عملات - صورة أرشيفية
وكالات

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ذكرت تقارير للبنك المركزي البولندي أن البنوك البولندية ستتوقف اعتبارا من 9 سبتمبر الجاري، عن تبديل العملة الأوكرانية "الغريفنا" بالبولندية "الزلوتي".

وحسب موقع روسيا اليوم، كان البنك الوطني الأوكراني NBU، والبنك الوطني البولندي Narodowy Bank Polski قد وقعا اتفاقية في 18 مارس الماضي، يمنح بموجبها الأوكرانيون الموجودون في بولندا فرصة استبدال "الغريفنا" الأوكرانية مقابل "الزلوتي" البولندي.

إلا أن البنك الوطني البولندي أعلن بالاتفاق مع البنك الوطني الأوكراني عن الانتهاء من استبدال العملتين، حيث سيكون الأسبوع من 5-9 سبتمبر هو الأسبوع الأخير لذلك.

وبحسب المنشور، فقد قامت البنوك البولندية بتبديل أكثر من 97 ألف صفقة صرف أجنبي بإجمالي 690 مليون "غريفنا" (18.7 مليون دولار). ووفقا لإحصائيات هيئة الأمم المتحدة حتى 30 أغسطس الماضي، فقد عبر الحدود الأوكرانية البولندية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية 5.8 مليون لاجئ.

 


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