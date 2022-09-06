بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته 158

بيشوى رمزى

انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة.

ويأتى الاجتماع فى أعقاب انعقاد اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة، والاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل.