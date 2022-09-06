اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته 158

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:21 م
بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته 158 الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة.

 

ويأتى الاجتماع فى أعقاب انعقاد اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة، والاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب.

 

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل.


الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب

القضية الفلسطينية

اسرائيل

سوريا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة