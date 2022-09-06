انطلاق فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد العمال بحضور وزير القوى العاملة

كتبت آية دعبس

بدأ منذ قليل، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، فعاليات الجمعية العمومية، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ومن المقرر أن تبحث عمومية اتحاد العمال خطة تطوير آليات العمل النقابي والمهارات التنموية، وتناقش مشروعات تطوير الخطط والبرامج والأنشطة التى يقدمها الاتحاد العام لخدمة التنمية المستدامة التى تعيشها مصر.

قال عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، إن الجمعية العمومية تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي ستبحث عن طريق مشاركة أكثر من 500 عضو يمثلون شرائح العاملين وتصنيفهم المهني النوعي الخطة المستقبلية لنشاط الاتحاد العام والمؤسسات التابعة له التى تستهدف تنمية مهارات العاملين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والأمان الوظيفي من أجل المساهمة في التنمية الشاملة وإقامة الجمهورية الجديدة.

فيما قال محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، إن الهدف من انعقاد الجمعية العمومية هو تحسين الظروف الاقتصادية استعدادا لمواجهة التحديات التى يعيشها التنظيم النقابي لتحسين قدراته وعطاءه للعاملين لخدمة وطنهم، بالإضافة الى اقرار خطة لدعم موارده المالية، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته في مجالات التدريب والتثقيف العمالي والخدمات الاجتماعية الاخرى.