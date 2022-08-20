اليوم السابع
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مجلس إدارة اتحاد العمال يكلف محمد جبران قائما بأعمال رئيس الاتحاد

السبت، 20 أغسطس 2022 03:57 م
مجلس إدارة اتحاد العمال يكلف محمد جبران قائما بأعمال رئيس الاتحاد مجلس إدارة اتحاد العمال يكلف جبران قائما بأعمال رئيس الاتحاد
كتبت ـ آية دعبس

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كلف مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اجتماعه ظهر اليوم السبت، محمد جبران نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للبترول قائما بأعمال رئيس اتحاد العمال، ويأتى هذا الاجتماع الذى انعقد برئاسة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد وأكبر الأعضاء سنا، لاختيار قائم بأعمال لحين إجراء انتخابات، بعدما ترك حسن شحاتة رئاسة الاتحاد، لتوليه حقيبة وزارة القوى العاملة فى إطار التعديل الوزارى الذى حدث السبت الماضى وطال 13 وزيرا من حكومة د. مصطفى مدبولى ،وتقرر عقد جمعية عمومية يوم 6-9-2022 لمناقشة بعض الملفات التنظيمية.
 
وقال جبران فى أول تصريحات صحفية له اليوم، إن هناك العديد من الملفات التى سوف تكون على رأس أولوياته منها ترتيب بيت العمال من الداخل، وكذلك الإدارة الأمثل لموارده ومؤسساته، والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج لخدمة التنمية فى مصر، والدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعمال، والمشاركة فى كافة القرارات والحوارات التى تخص القضايا والتحديات التى تواجه العمال، إضافة إلى المتابعة المستمرة مع القواعد العمالية.
 
 

اتحاد العمال

محمد جبران

القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال

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اتحاد عمال مصر

رئيس اتحاد العمال



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