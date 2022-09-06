اليوم السابع
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النقل تنفى وقف تشغيل القطار الكهربائى الخفيف

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:10 ص
النقل تنفى وقف تشغيل القطار الكهربائى الخفيف القطار الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى

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نفت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية المغرضة تحت عنوان (مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الإقبال).
 
وأكدت الهيئة في بيانها أنه خبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له وأن القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3/7/2022 وهو يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة ويستخدمه قاطنو المدن الجديدة شرق القاهرة، ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
كما ناشدت الهيئة المواطنين بعدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمه المواطن المصرى.

النقل

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

محطة عدلي منصور

اليوم السابع بلس



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