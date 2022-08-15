القومية للأنفاق: تخفيضات كبيرة لذوى الهمم باشتراكات القطار الكهربائى الخفيف

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أنه جارى تحديد اشتراكات الركوب الخاصة ب القطار الكهربائي الخفيف، وأنه سيكون هناك تخفيضات كبيرة لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وضلك ضمن اتجاه الدولة بزيادة الاهتمام بهذه الفئة وتوفير كافة الخدمات لها بأسعار شبه مجانية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، مشيرا إلى أن القطار يعمل حاليا فى المسافة من السلام حتى محطة العبور، وتشمل محطات "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر".

وتبلغ قيمة أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف lrt، كالتالى: 3 محطات 15 جنيه وقيمة التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيها، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيها.

والقطار له اتجاهين أحدهما للعاصمة الإدارية الجديدة والآخر لمدينة العاشر من رمضان ويتفرع عند مدينة بدر، ومحطات القطار التى تم تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هي "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر"، ومن المقرر أن يتم تشغيل محطات" الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة".