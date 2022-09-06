كتبت أسماء أمين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر 2022 والمقدمة من كافة محافظات الجمهورية، على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، وذلك فى إطار دور الدولة المصرية الريادى فى مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ونظراً للإقبال الكبير الذى شهدته المبادرة من المشروعات للمشاركة بها على مستوى مختلف المحافظات منذ فتح باب التقدم فى 21 أغسطس الماضي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إجمالى عدد المشروعات المقدمة حتى الاَن تخطى الـ 2000 مشروع على مستوى الفئات الست للمبادرة وعلى مستوى كل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الكبيرة المتقدمة للمبادرة وصل إلى 321 مشروع، و451 مشروع متوسط، و224 مشروع محلى صغير، 567 مشروع غير هادف للربح، 293 مشروع تابع للشركات الناشئة، و403 مشروع تنموى متعلق بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

أضافت السعيد أن المبادرة تعد غير مسبوقة على المستوى العالمى، فهى تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، موضحة أنها تركز كذلك على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

من جانبه أشار السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئية، والتى تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتى تحافظ على التنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية والتى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

يشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات والجهات المعنية بالمبادرة فيما يخص التنسيق طوال مراحل المبادرة، ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات، كما تم عقد البرنامج التدريبى الافتراضى لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد إدارة المبادرة اجتماعا تنسيقيا بحضور الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لمناقشة كافة التفاصيل، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات التعريفية بالمحافظات حول المبادرة وأهدافها وشروط الترشح لها. كما قامت المحافظات بنشر المبادرة باعتبارهم شركاء أساسين بها من خلال الإعلانات الالكترونية بالشوارع والميادين ونشر بيانات صحفية على وسائل التواصل الاجتماعى للمحافظة والجهات التابعة والتواصل مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومشروعات الناشئة والخاصة بالمرأة، وعقد العديد من الندوات التعريفية بالمحافظات لحث المشروعات فى جميع الفئات الستة للمشاركة والتقديم بالمبادرة.

الجدير بالذكر أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الوطنية الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما يتولى السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات بوزارة التخطيط؛ رئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المباردة. وتضم اللجنة الوطنية كذلك كلا من المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، بالإضافة إلى خبير فى مجال الحلول التكنولوجية الخضراء، ورئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، وخبير فى مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ.