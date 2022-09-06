المعسكر الطلابى لجامعة حلوان بمطروح يستقبل شباب العمل التطوعى بصندوق مكافحة الإدمان

كتب محمود طه حسين

استقبل المعسكر الطلابي الدائم ل جامعة حلوان بمرسى مطروح معسكر تنمية قدرات شباب العمل التطوعي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة.

وتضمن المعسكر ورش عمل وتدريب للمجموعات تحت إشراف هيئة تدريب من مدربى الصندوق وتطبيقات عملية للتوعية فى الشواطئ و الجولات الحرة، كما تم عرض مسرحى للطلاب المشاركين تضمن فعاليات المعسكر على مسرح مكتبة مصر العامة بحضور اللواء / خالد شعيب محافظ مطروح ود .عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، د. ابراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى.

كما تضمن البرنامج زيارة إلى مركز العزيمة بمرسى مطروح، وجدير بالذكر أن هذا المعسكر بقيادة محمد شعبان مدير المعسكر ، و إشراف عام أ.طارق إسماعيل رائد الفوج.