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الكنيسة تعلن وفاة الأنبا إيساك الأسقف العام عن عمر يناهز 85 عاما

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:30 ص
الكنيسة تعلن وفاة الأنبا إيساك الأسقف العام عن عمر يناهز 85 عاما الأنبا إيساك
كتب محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة صباح اليوم رحيل الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى عن عمر بلغ 85 سنة بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.

 

ولد الأب الأسقف الجليل يوم 21 أكتوبر 1937 وترهب فى دير السريان يوم 4 يناير 1964 ورسم فى رتبة خورى إبيسكوبوس (مساعد أسقف) فى 18 يونيو1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014.

 

وأوضحت فى بيان رسمى لها أنه ستقام صلوات تجنيزه فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية غدًا الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاسقف العام

الكاتدرائيه المرقسيه



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