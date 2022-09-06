الكنيسة تعلن ترتيب صلوات تجنيز الأنبا إيساك

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان رسمي لها ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، غدًا الأربعاء، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأوضحت الكنيسة في بيانها أن القداس يقام بحضور جثمان المتنيح من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا، وفى الثانية عشرة منتصف الظهر يقام التجنيز، وبعد انتهائه يعود الجثمان إلى دير القديس مكاريوس بجبل القلالي ليُدفَن هناك.

ولد الأسقف الراحل يوم 21 أكتوبر 1937 وترهب فى دير السريان يوم 4 يناير 1964 ورسم فى رتبة خورى إبيسكوبوس (مساعد أسقف) فى 18 يونيو 1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014.