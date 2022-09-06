اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تعلن ترتيب صلوات تجنيز الأنبا إيساك

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 06:24 م
الكنيسة تعلن ترتيب صلوات تجنيز الأنبا إيساك الأنبا إيساك
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان رسمي لها ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، غدًا الأربعاء، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

 

وأوضحت الكنيسة في بيانها أن القداس يقام بحضور جثمان المتنيح من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا، وفى الثانية عشرة منتصف الظهر يقام التجنيز، وبعد انتهائه يعود الجثمان إلى دير القديس مكاريوس بجبل القلالي ليُدفَن هناك.

 

ولد الأسقف الراحل يوم 21 أكتوبر 1937 وترهب فى دير السريان يوم 4 يناير 1964 ورسم فى رتبة خورى إبيسكوبوس (مساعد أسقف) فى 18 يونيو 1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا ايساك

الاسقف العام



الموضوعات المتعلقة

رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا الأنبا إيساك: فقدنا أسقفًا أمينًا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:22 م

تعرف على الأنبا إيساك الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية × 12 معلومة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:01 م

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يعزى البابا تواضروس فى رحيل الأنبا إيساك

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:41 م

البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس ينعون الأنبا إيساك الأسقف العام

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:02 ص

الكنيسة تعلن وفاة الأنبا إيساك الأسقف العام عن عمر يناهز 85 عاما

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة