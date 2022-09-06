القومى للمرأة يستكمل المرحلة الثانية لبرنامجى ريادة الأعمال والتثقيف المالى

يستكمل المجلس القومى للمرأة خلال الفترة القادمة فعاليات المرحلة الثانية من برنامجى (ريادة الأعمال والتثقيف المالي)، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ويتم تنفيذ برنامج ريادة الأعمال على مستوى 12 محافظة، ويستهدف خلال هذه المرحلة أكثر من 50 ألف سيدة، ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، هذا وينفذ البرنامج من خلال نخبة من مدربى ريادة الاعمال.

أما فيما يتعلق ببرنامج التثقيف المالى ، فيتم تنفيذ البرنامج بالاعتماد على الدليل التدريبى الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان ( التعامل الرشيد مع اموالى ) وهو المستوى المتقدم للتثقيف المالى، ويستغرق ٥ ايام تدريبية يتم فيه تدريب السيدات على كيفية اعداد الموازنة وتقدير الاحتياجات والرغبات وكيفية تحديد الأهداف المالية واختيار طريقة الادخار المناسبة لكل هدف بالإضافة إلى التعرف على طرق التمويل المختلفة وطرق الدفع وأهمية التأمين ومواجهة المخاطر، ومن المقرر استهداف اكثر من 28 ألف سيدة على مستوى 10 محافظات خلال هذه المرحلة ، ويقدم البرنامج مجموعه من مدربى التثقيف المالى الذين تم تدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى إطار مشروع عمل لائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المجلس يستهدف من خلال برنامجى التثقيف المالى والرقمى وريادة الأعمال الوصول إلى مليون سيدة خلال 3 سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.