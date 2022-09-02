"القومى لتنمية الأسرة": تدريب 81 ألف سيدة فى القرى على ريادة الأعمال

كتب الأمير نصرى

قالت إنجى اليمانى منسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومى للمرأة، إن المجلس قام بتدريب 81 ألف سيدة فى القرى على ريادة الأعمال، حيث تم شرح مفهوم الريادة، وكيفية اختيار فكرة مشروع، وعمل دراسة خطة عمل، وتنظيم الوقت ما بين المشروع والمنزل ومصادر الحصول على تمويله.

وأضافت خلال اتصال هاتفى ببرنامج نون القمة على قناة "إكسترا نيوز": "نتعاون مع البنوك من أجل الشمول المالى للسيدات لمساعدتهم فى توفير فرصة تمويلية لقرض متناهى الصغر، ويتم إصدار كارت ميزة لهم وفتح حساب".

وتابعت: "تم تدريب 1230 سيدة على أهم الحرف وهم السجاد والحلى، والتطريز والخياطة"، مشيرة إلى أنه خلال 3 سنوات سوف يتم توفير 200 مشغل فى الوحدات المتكاملة، حيث أن جزء التمكين الاقتصادى سيكون مشغل السيدات.