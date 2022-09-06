العراق: نحن بحاجة لعلاقات متوازنة مع الجميع بما يحقق أمن واستقرار المنطقة

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق بحاجة إلى علاقات متوازنة مع الجميع، مبنية على احترام سيادته، والتعاون والشراكة، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، الثلاثاء أن "الأعرجي، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، بحضور سفيرة الولايات المتحدة في العراق، ألينا رومانوسكي، حيث جرى بحث تعزيز أطر التعاون والشراكة بين بغداد وواشنطن، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

واستعرض الجانبان - وفقًا للبيان - أبرز القضايا والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن بحث ملف مخيم الهول السوري، ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

من جهتها، أكدت ليف أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدم جعل العراق ساحة للصراع مع الآخرين، معربة عن تطلع بلادها لتقدم ونجاح العراق على الصعد كافة.