الضرائب والطاقة وبوتين أبرزها.. أولويات على مكتب رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان إن هناك العديد من الملفات الساخنة بانتظار رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز ترس، والتي يجب أن تحظى بأولوية قصوى مع بداية ولايتها الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

تأتي أزمة الطاقة التي تهدد القارة الأوروبية بأسرها إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية على رأس أولويات الحكومة الجديدة الى جانب الوعود التي قطعتها ترس على نفسها أثناء حملتها الانتخابية بتخفيض الضرائب في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المعيشة، بالإضافة إلى مشاكل قطاع الصحة التي تواجه المملكة المتحدة.

تواجه رئيس الوزراء الجديدة تحديات مصيرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ بريطانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تمثل أسعار الطاقة وازمات المعيشة احد اهم تلك التحديات في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب البريطاني حلول عملية وجذرية ولاسيما وعودها الانتخابية ركزت على تخفيض الضرائب وتقديم مساعدات مالية مباشرة للتخفيف من الأعباء التي تهدد الملايين من الأسر.

ووفقا للتقرير، دفعت الاحداث الحكومة البريطانية إلى فرض حالة من التأهب بين أفراد الشرطة وإعداد خطط طوارئ تحسبا لاحتمالات اندلاع حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في حالة تنظيم مظاهرات على الأوضاع الحالية التي تعصف بالبلاد.

ويقول الكاتب إن الحرب الروسية في أوكرانيا تشكل أحد أهم التحديات بالنسبة للحكومة البريطانية الجديدة، حيث بات من الواضح أن ليز تروس سوف تتبنى نهج رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في دعم أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية، موضحا أنها مثلها في ذلك مثل كل زعماء الدول التي تساند أوكرانيا.