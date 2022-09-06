الصرف الصحى بالإسكندرية: تدريب العاملين على لغة الإشارة لتقديم الخدمات لجميع المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة صرف صحي الإسكندرية، البرنامج التدريبي "لغة الاشارة" للتعامل مع الصم وضعاف السمع، واستهدف البرنامج العاملين بخدمة العملاء والعلاقات العامة والتحصيل والتدريب والموارد البشرية والصرف الصناعي والأمن لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، و لتأدية الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وبجودة عالية.

وأوضح المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية التدريب للعنصر البشرى بالشركة وتطوير الكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية للعاملين بجميع الإدارات والتي تؤدي الى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأن البرنامج التدريبي على لغة الإشارة حديث التطبيق بشركات مياه الشرب والصرف الصحي لإكساب المتدربين المهارة للتواصل مع الصم والبكم ومساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم والتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمة لهم.

حاضر الدورة التدريبية على لغة الإشارة الدكتور حمدى عرقوب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة والهمم، وحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين والاهتمام بكافة فئات المجتمع.