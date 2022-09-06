اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف حقائق هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى B.. تفاصيل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:36 م
الصحة تكشف حقائق هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى B.. تفاصيل تطعيم فيروس بي - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى "بى" مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس بى، وكذلك الاشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى .
 
وتابعت: لقاح الالتهاب الكبدى بى هام للأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات الغسيل الكلوى، مشيرة إلي أن اللقاح هام ولايصاب الشخص بعد الحصول علي التطعيم .
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى متوفر في فروع المصل واللقاح .

 
 

الصحة

لقاح الالتهاب الكبدى بى

الاطفال

فيروس بي

فيروس B



الموضوعات المتعلقة

الصحة: 90 مركزا لعلاج فيروسى بى ونقص المناعة البشرى

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 09:00 ص

حميات الأقصر تجري تحاليل PCR لحالات كورونا والمسافرين ومرضى فيروس بى.. صور

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:34 م

الصحة تستعد لإطلاق مبادرات الكشف عن أمراض الكلى والزهيرى وفيروس بى.. وتؤكد:الحرص على صحة المواطنين ضمن استراتيجية بناء الإنسان.. السبكى: 3 برتوكولات لعلاج ضعاف السمع..ومبادرات الرئيس تضمن حياة صحية لكل المصريين

السبت، 23 نوفمبر 2019 12:09 ص

احرص على التطعيم.. فيروس بى ينتقل من الأم الحامل للطفل وخلال العلاقة الزوجية

الأحد، 28 يوليه 2019 11:00 م

الفيروسات الكبدية تطالب المنتهين من علاج فيروس سى بالتطعيم ضد فيروس بى

الخميس، 27 يونيو 2019 01:06 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة