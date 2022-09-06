الصحة تكشف حقائق هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى B.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى "بى" مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس بى، وكذلك الاشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى .

وتابعت: لقاح الالتهاب الكبدى بى هام للأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات الغسيل الكلوى، مشيرة إلي أن اللقاح هام ولايصاب الشخص بعد الحصول علي التطعيم .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى متوفر في فروع المصل واللقاح .