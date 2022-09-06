السجن المؤبد لعامل لإتجاره بالمخدرات بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولي، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر "indazole carboxamides"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12118 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1385 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "سامح ج ق"، عامل، 27 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في يوم الأول من مايو من العام الجاري، ضبط بحوزته جوهر مخدر "indazole carboxamides"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل وبحوزته كمية من جوهر مخدر "indazole carboxamides"، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.