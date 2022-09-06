الرى: إعداد دراسات فنية مع ألمانيا عن تقييم البدائل المتاحة لتأهيل الترع

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى مجال الموارد المائية.

ورحب سويلم بساندر والوفد الموافق له، مشيدًا بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذى تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الموارد المائية والرى، مؤكدًا على رغبته فى استمرار هذا التعاون المتميز، وحرصه على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر ساندر عن شكره على حسن الاستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر فى كافة المجالات لاسيما فى مجال الموارد المائية.

وتم التباحث خلال الاجتماع حول الموقف التنفيذى لمشروع "البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار النهج القطاعى المتكامل" والجارى تنفيذه بتمويل من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى.

وأوضح الدكتور سويلم أنه سبق 11 مشروعا فى مجال الموارد المائية فى إطار التعاون بين مصر وألمانيا، من أبرزها "مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية"، "مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية"، "مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مساحة 550 ألف فدان بترعتى المحمودية وميت يزيد"، "مشروع تطوير الرى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ"، "إحلال وتجديد محطات الرى والصرف"، "البرنامج القومى للصرف" بتمويل من بنك التعمير الألماني.

وتم خلال الاجتماع الإتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألمانى لإعداد دراسات فنية عن تقييم البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة إستخدام تقنيات أكثر إستدامة فى أعمال التأهيل بمصر، وذلك فى إطار التقييم المرحلى لمشروع تأهيل الترع، والعمل على وضع معايير واضحة للمرحلة القادمة.

كما تم الاتفاق أيضًا على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألمانى لإعداد دراسات فنية عن استخدام نظم الرى الحديث فى مصر بديلًا عن الرى بالغمر، وتقييم هذا التحول من كافة النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

واستعرض سويلم خلال اللقاء الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم حيث سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن وجناح للمياه، بالإضافة لمبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأفاد ساندر أن وفد ألمانى رفيع المستوى سيشارك فى مؤتمر المناخ القادم، فى ظل إدراك الجانب الألمانى لأهمية هذا المؤتمر.