الدولار الأمريكى يحقق أعلى ارتفاع مقابل الين اليابانى منذ عام 1998

كتب سمير حسنى

حقق الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء، أعلى ارتفاع مقابل الين اليابانى منذ عام 1998، نقلا عن تقارير إعلامية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.873 % إلى 109.81 بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002، قبل نهاية تداولات هذا الأسبوع، الأمر الذى يضغط على كافة العملات أمام الدولار.

وتراجع اليورو 1.24% أمام الدولار وهبط إلى ما دون مستوى التكافؤ مع الدولار إلى 0.9931 دولار، بينما وصل الجنيه الاسترلينى إلى مستوى منخفض جديد فى عامين ونصف مسجلا 1.1522 دولار وبلغت نسبة الهبوط فى أحدث تداولات نحو 0.86 بالمئة. وتلقى الدولار، الذى يعد ملاذا آمنا، دعما أيضا من العزوف عن أصول المخاطرة.