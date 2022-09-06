التموين تبت اليوم فى عروض شركات توريد زيت الطعام

كتب ــ مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التي ستتقدم للمناقصة التي سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 4 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 30 أكتوبر 2022، ومن 1 إلى 25 نوفمبر 2022، وذلك لطرحه على بطاقات التموين ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي فى البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.