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"التعليم" تنظم تدريبات لمعلمى وموجهى الصف الخامس الابتدائى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:34 ص
"التعليم" تنظم تدريبات لمعلمى وموجهى الصف الخامس الابتدائى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم وتأهيل المعلمين لاستكمال منظومة التعليم الجديدة استعدادًا للعام الدراسي 2022/2023، تم عقد تدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائى في تخصصات العلوم والرياضيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن، ومعلمى وموجهى الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة سلاح التلميذ، وتخصصات اللغة العربية والقيم .   
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، أن التدريب بدأ فى الفترة من ( 5 سبتمبر وينتهى فى 24 سبتمبر) لعدد (5000) معلم وموجه، مشيرة إلى أن التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة للمعلمين وهو هدف استراتيجي، حيث تسعي الوزارة نحو تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2.0 بما يحقق التطور المنشود.
 
 

التربية والتعليم

تدريب معلمى الصفوف الأولى

تدريب معلمى الصفين الرابع الابتدائي والخامس

اخبار مصر



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