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التعليم تحذر المدارس من طلب تبرعات أثناء التحويلات أو قبول الملفات

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:23 ص
التعليم تحذر المدارس من طلب تبرعات أثناء التحويلات أو قبول الملفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس من قبول وطلب تبرعات من أولياء أمور طلاب المدارس سواء أثناء التحويلات إلى مدارس بعينها أو قبول قبول ملفات طلاب جدد فى الصفوف الأولى، مشددة على أن التبرعات ممنوعة، ومن يثبت طلبه تبرعات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحويله للتحقيق.
 
وكان أولياء أمور طلاب مدارس بمحافظة الجيزة، اشتكوا من طلب المدارس تبرعات منهم لقبول التحويلات، حيث كشف أولياء أمور بأن هناك بورصة لأسعار  التحويلات، مطالبين بعدم ربط التحويلات بسداد مبالغ مالية.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والإجازات.
 
- يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.
- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو. 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023. 
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.  
- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية . 
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا. 
- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 
 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

الحريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

اخبار التعليم د

إلغاء إجازة السبت من المدارس



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