التحقيق مع مدير منطقة أوقاف الجيزة وإعفائه من منصبه لتقصيره فى أداء وظيفته

كتب على عبد الرحمن

قرر المهندس علاء عبد العزيز مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، إعفاء "ح.م"، مدير منطقة الهيئة بالجيزة من منصبه، مع إحالته للتحقيق لتقصيره فى أداء واجبه الوظيفي.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديرى المناطق اليوم الثلاثاء، بديوان عام الهيئة، بحضور المهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة، ومحمد سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والمستشار أسامة الوردانى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للهيئة، وعدد من قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديرى مناطق الهيئة بالجمهورية.

خلال الاجتماع رحب وزير الأوقاف بالحضور، شاكرًا لهم جهودهم المخلصة فى الاعتناء بمال الوقف وتعظيم إيراداته، حيث بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره (283,876,921) جنيهًا، بزيادة قدرها (61,231,734) جنيهًا بنسبة قدرها (27.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (103,779,807) جنيهًا بنسبة قدرها (57.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2020/ 2021م.

وفى كلمته أكد وزير الأوقاف أن مال الوقف يحظى باهتمام بالغ وتوجيه دقيق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى شدد على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.

كما أكد وزير الأوقف أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم مشددًا على سرعة الانتهاء من إعداد القائمة السوداء للمعتدين على حق الوقف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه، كما أكد وزير الأوقاف على مواصلة العمل الدءوب والإنجاز المتتابع فى تحقيق الأرباح والإيرادات .