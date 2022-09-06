اليوم السابع
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التحفظ على 4 أطنان جبن فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:49 ص
التحفظ على 4 أطنان جبن فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية جبن غير صالح للاستهلاك الآدمى
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4 أطنان من الجبن غير صالح للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مصحوب بفواتير أو مستندات تدل على الحيازة مما تعد خطرًا على صحة المواطنين لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية داخل مصنع مواد غذائية بدون قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع مواد غذائية الجبن لحيازته كميات كبيرة من المنتجات غير صالح للاستخدام الآدمى لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية يتم إعادة تدويرها اخرى، وترويجه بالأسواق.

 

و تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على على 20 برميلا بداخله أنواع مختلفة من الجبن منتهية الصلاحية بإجمالى كمية قدرها 4000 كيلو جرام مما تعد خطرًا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


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