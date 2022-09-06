اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يجتمع بالمكتب الفنى لبحث خطة الحماية المدنية للكنائس

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:06 م
البابا تواضروس يجتمع بالمكتب الفنى لبحث خطة الحماية المدنية للكنائس البابا تواضروس الثانى خلال الاجتماع مع اللجنة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مساء اليوم مع المكتب الفنى لقداسته، بحضور الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والقس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

وجرى خلال الاجتماع وضع خطة لمراجعة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية بالكنائس بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، كما تم وضع آليات للمتابعة المستمرة للكنائس في هذا الشأن.

وكان قداسة البابا التقى فى المقر البابوي بالقاهرة الفائزين فى المسابقة الكبرى التي نظمتها مجلة مدارس الأحد للنشء، وتحدث قداسته معهم عن مفهوم النجاح.

وأشار قداسة البابا إلى أن مقومات النجاح من خلال حروف الكلمة ن ج ا ح وهي:

 

ن: نظام: في كل شئ في الحياة

 

ج: جهاد: الَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِالدُّمُوعِ يَحْصُدُونَ بِالابْتِهَاجِ. (مز ١٢٦: ٥)

 

ا: إيمان: الثقة في الله وفي النفس

 

ح: حصاد: والحصاد هو ثمرة التعب والجهد.

 

واستمع إلى أسئلة الفائزين والتي تنوعت بين أسئلة روحية ولاهوتية عملية، حيث دارت حول معاني الرضا والفرح والمحبة والإدانة النجاح، الغفران،.. إلخ.

 

وعبر الحضور عن فرحتهم بلقاء قداسة البابا وقدمت إحدى الفائزات (من إيبارشية البلينا بسوهاج) باقة ورد لقداسته وقالت له: "كل أولادك في إيبارشية البلينا يرسلون لك محبة مع هذه الورود" كما قدمت طفلة في المرحلة الابتدائية عمل فني يدوي هدية لقداسة البابا، وطلب الشاب "أندرو" وهو في المرحلة الثانوية من إيبارشية جرجا، توقيع قداسة البابا على بحث قام بإعداده بعنوان "لآلئ نفيسة لباباوات الكنيسة" وشجعه قداسته بعد أن تصفح محتوى البحث باهتمام ووقع عليه، بعد أن كتب عبارة "برافو يا أندرو".

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الحمايه المدنيه للكنائس

تقنين اوضاع الكنائس



الموضوعات المتعلقة

تعرف على الأنبا إيساك الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية × 12 معلومة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:01 م

تعرف على المكتبة الباباوية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:09 م

تعرف على تاريخ المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:00 ص

ماذا تقدم لجنة العلاقات السكونية فى المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية؟

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:00 ص

تعرف على قصة تاريخ أول مقر باباوى للكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 28 أغسطس 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة