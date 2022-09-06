ارتفاع طفيف لأسعار النفط وبرنت يسجل 95.51 دولار و89.13 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء95.51 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.13 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار اليوم على ارتفاع طفيف.

وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين " مجموعة أوبك + " في اجتماعهم الشهرى الثاني والثلاثين الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.

وأشار البيان الختامي للاجتماع الوزاري - الذي عقد عبر الفيديو برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - إلى التأثير السلبي للتقلبات وانخفاض السيولة على سوق النفط الحالي، لافتا إلى الحاجة إلى دعم استقرار السوق وعمله بكفاءة.

وطلب البيان من رئيس أوبك النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري لمنظمة أوبك وخارجها في أي وقت لمناقشة تطورات السوق وذلك إذا لزم الأمر، موضحا أنه تقررعقد الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 5 أكتوبر المقبل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس بقرار (أوبك +) العودة بالحصص في شهر أكتوبر المقبل إلى مستوياتها السابقة خلال أغسطس الماضي.

وقال الفارس الاثنين بعد مشاركته في الاجتماع (44) للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزاري (32) لتحالف (أوبك +) عبر تقنية الاتصال المرئي - إن الزيادة بـ 100 ألف برميل يوميا كانت فقط في شهر سبتمبر الجاري مبينا أن الحصة المقررة لدولة الكويت ستكون 811ر2 مليون برميل يوميا.