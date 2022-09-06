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ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 103.19دولار للبرميل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:30 م
ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 103.19دولار للبرميل نفط
كتبت -مروة الغول

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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي86سنتا  ليبلغ 103.19 دولار للبرميل في تداولات تداولات يوم أمس الأثنين مقابل 102.52دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضى، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
 
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المئة أمس مع اتفاق أعضاء ( أوبك + ) على خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا لدعم الأسعار.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار لتبلغ 95.74دولارا للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين ليبلغ 88.85 دولارا للبرميل في حين كانت الأسواق الأمريكية مغلقة بسبب إجازة عيد العمال وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

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